بريطانيا تعتزم فرض ضريبة على الشركات الرابحة من جائحة كورونا

قالت صحيفة "صنداي تايمز" نقلا عن رسائل بريد إلكتروني مسربة، إن بريطانيا تعتزم فرض ضرائب على تجار التجزئة وشركات التكنولوجيا التي ارتفعت مكاسبها خلال جائحة كورونا (كوفيد-19).وأضافت الصحيفة، أن الحكومة استدعت شركات لبحث سبل فرض ضريبة على المبيعات الإلكترونية، في حين تجري صياغة خطط لفرض ضريبة غير متكررة على "الأرباح الاستثنائية".وأفادت الصحيفة في تقريرها، أن من المستبعد أن يكشف وزير المالية ريشي سوناك عن هذه الضرائب عند إعلان الميزانية المقرر في الثالث من مارس والذي سيركز على تمديد برنامج كوفيد-19 للتسريح المؤقت ودعم الشركات.ويُرجح الإعلان عنها في النصف الثاني من العام.