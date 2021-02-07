بدلًا من تخفيفها.. تطبيقات خدمات النقل الذكى تزيد أزمة المرور

أكدت دراسة جديدة لمعهد ماساشوستس للتكنولوجيا (إم.آي.تي) الأمريكي المرموق أن تطبيقات خدمات النقل الذكي مثل أوبر وليفت أصبحت جزءا من مشكلة الاختناقات المرورية وليس حلها كما كان يفترض.وبحسب الدراسة فإن هذه التطبيقات أدت إلى زيادة الزحام المروري على الطرق وزيادة كثافته، وكان تأثيرها محدودًا جدًا على معدلات ملكية سيارات الركوب الخاصة.وبحسب موقع سي نت دوت كوم المتخصص في موضوعات التكنولوجيا، فإن دراسة معهد ماساشوستس استهدفت الخدمات الذكية التي دخلت السوق على أساس اشتراك عدد كبير من الناس في استخدام سيارة واحدة وتقليل عدد السيارات الخاصة على الطرق، وفق مجموعة قليلة من العوامل.شملت الدراسة مؤشرًا لزمن الرحلة، وساعات الزحام المروري وركاب المواصلات العامة شهريًا ومتوسط عدد المركبات التي تمتلكها الأسرة.وتناولت الدراسة هذه البيانات وفق نموذجين، أحدهما اختبار لتأثير أوبر وليفت على إحدى المناطق الحضرية من خلال معامل متغير وهمي من شركة نقل عام.أما النموذج الثاني فكان يرصد تطور تأثيرات أوبر وليفت مشترك وبطريقة تفاعلية باعتبارهما أفضل شركتين في مجالهما، استندت الدراسة إلى عدد السنوات بعد دخول الشركة في المدينة كمؤشر لاختراقها السوق.