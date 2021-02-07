1790 إصابة جديدة بكورونا في الفلبين

سجلت السلطات الصحية في الفلبين 1790 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية.وذكرت وزارة الصحة في الفلبين في بيان أوردته صحيفة (فلبين ستار) المحلية، على نسختها الإلكترونية أن العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في البلاد، ارتفع إلى 537 ألفا و310 أشخاص.وأشارت الوزارة إلى أنه يوجد حتى الآن 26 ألفا و333 إصابة نشطة في البلاد، و11 ألفا و179 حالة شفاء خلال الـ24 ساعة الماضية، ما رفع عدد المتعافين من الفيروس في الفلبين إلى 499 ألفا و798 شخصا.