«حياة كريمة».. قصة مبادرة أحيت الأمل في نفوس أهالي كفر الشيخ (صور)

بدأت المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" أعمالها بمحافظة كفر الشيخ، فور إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي إطلاقها مؤخرا، وجرى اختيار مركز مطوبس و205 قرى وتابع في نطاقه ضمن قطار التطوير الذي ستقوده المبادرة على مستوي الجمهورية للارتقاء بحياة المواطنين وتحسين البنى التحتية والخدمات الشاملة.وتعد قرى مركز مطوبس الواقعة على أطراف محافظة كفر الشيخ هي الأكثر فقرا والأقل خدمات منذ زمن طويل، لتأتي المبادرة لتضع حدا لتلك الفقر والإهمال وتبدأ صفحة جديدة من التطوير والتحديث والوقوف بجانب المواطنين، ولا سيما في تأهيل منازلهم المتهالكة من أجل تأمين مستوى حياة كريمة لهم بشكل مجاني، كجزء من عملية التطوير.وتحدثت "الدستور" مع أهالي عدد من القرى التي دخلت ضمن المبادرة لمعرفة ما يطمحون إليه وخاصة في تأهيل منازلهم المتهالكة، حيث أكد محمد النجار، أحد أهالي قرية منية المرشد، أن إعلان تجديد وتأهيل المنازل المتهالكة أدخل السرور على قلوب الأهالي نظرا لوجود الكثير من المنازل المتهالكة والقديمة على مستوى القرية، ما يسبب لهم معاناة وخاصة في فصل الشتاء، وأن المبادرة من المنتظر أن سضع حدا لتلك المعاناة المستمرة منذ عشرات السنين، موجها الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، علي هذه اللفتة الذي لم يكن أحد يتوقعها.و أضاف أحمد كامل، أحد أهالي قرية الجزيرة الخضراء، أنه سيتقدم بطلب للمبادرة لتأهيل منزله المقام منذ أكثر من 20 عاما، ولكن بسقف من البوص والجريد لكي يتم تأهيله وإنقاذه هو وعائلته من أمطار الشتاء وكذلك الحشرات في فصل الصيف، لافتا إلى أنه يأمل في تأهيل منزله في أقرب وقت ممكن، مؤكدًا أن قريته محرومة من الخدمات والصرف الصحي منذ أكثر من 30 عاما، ومتوقف بها العديد من الخدمات وخاصة الخدمة الصحية، وأن الأهالي يضعون أمالا كبيرة على تلك المبادرة الرئاسية.وأوضح السيد عبدالباسط، أحد أهالي مدينة مطوبس، أن تأهيل المنازل المتهالكة سيغير وجه مدينة مطوبس الحضاري، والتي يوجد بها عشرات المنازل القديمة المتهالكة مما يشوه المظهر الحضاري لتلك المدينة العريقة، مؤكدا أن كافة الأهالي يتقدمون بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على تلك المبادرة، مؤكدا أن خطاب الرئيس السيسى عن تنمية القرى أشاع الأمل في الناس التي كانت وما زالت تطالب بتنمية قراها المحرومة من الخدمات خاصة أن قرى مركز مطوبس التي تم إدراجها ضمن هذه المبادرة تعانى بشدة من النقص الحاد فى المرافق.من جهته، أكد جمال فهمي، رئيس مركز ومدينة مطوبس، أن أعضاء مبادرة "حياة كريمة" في حالة انعقاد دائم مع الوحدة المحلية لبحث تنفيذ الخطة التي تم وضعها من أجل تطوير المدينة والقرى التي دخلت ضمن قطار التطوير.وأوضح فهمي، في تصريحات خاصة ـ"الدستور"، أنه يتم حاليا رفع الإحداثيات في القري والمدينة للبدأ الفوري في التطوير، كما تم بحث المشروعات المقترحة في قطاعات المرافق والخدمات وتأهيل المنازل، وسط ترحيب كبير من الأهالي.وفي السياق ذاته، فقد أكدت الدكتورة هالة أبوالسعد، عضو مجلس النواب بمحافظة كفر الشيخ، أن مبادرة "حياة كريمة" ستغير وجه مركز مطوبس وستنفض عنه غبار الإهمال الذي عشش فيه منذ عشرات السنين، وستجعله مركزا نموذجيا لباقي مراكز المحافظة، فضلا عن الإهتمام بالجانب الاقتصادي أيضا لرفع مستوي معيشة المواطنين هناك، وكذلك العمل علي تثقيف المواطنين بضرورة الحفاظ على بيئتهم.وتابعت النائبة، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن أهم شئ طالبت بإدراجه في المبادرة وقد تم ذلك هو وضع حلول للمعديات الموجودة على المصارف والترع لتسهيل انتقال المواطنين من منطقة لأخرى، ما يشكل خطرًا عليهم وخاصة الأطفال تحديدا، وأنه سوف يتم تلك المشكلة والإتيان بحلول فورية لها.وأشادت الدكتورة هالة أبو السعد باهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالريف المصري وخاصة في محافظة كفر الشيخ، وكذلك اهتمامه بمنازل المواطنين والعمل على الارتقاء بمستوى معيشتهم.