«التعاون الإسلامي» تدين استمرار الحوثيين في استهداف المدنيين بالسعودية

أدان الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، استمرار ميليشيا الحوثي الإرهابية في إطلاق الطائرات المسيرة "المفخخة" باتجاه المدنيين في السعودية.وأشاد العثيمين في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية اليوم الأحد بقدرات قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن التي تمكنت صباح اليوم من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) أطلقتها ميليشيا الحوثي الإرهابية لاستهداف المدنيين في المنطقة الجنوبية.