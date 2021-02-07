البحرية المكسيكية تصادر شحنة مخدرات تقدر بـ90 مليون دولار

قال مكتب المدعي العام في المكسيك إن البحرية المكسيكية صادرت مخدرات تقدر قيمتها بعشرات الملايين من الدولارات في مداهمة قبالة ساحل ولاية سينالوا.وجاء في بيان مكتب الادعاء أنه تم العثور على المخدرات خلال عملية تفتيش لسفينة كانت تبحر بدون إضاءة، وقد جرى احتجاز شخصين.وذكرت قناة تيليفيزا أن قيمة المخدرات السوقية تقدر بأكثر من 90 مليون دولار.