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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

3.75 مليار جنيه استثمارات لتنفيذ 169 مشروعا تنمويا بجنوب سيناء

الأحد 07/فبراير/2021 - 10:26 ص
الدكتورة هالة السعيد
الدكتورة هالة السعيد
أميرة ممدوح
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كشفت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن عدد المشروعات التنموية بمحافظة جنوب سيناء يصل إلى 169 مشروعًا، وأن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة للمحافظة بخطة عام 202021 تبلغ 3،75 مليار جنيه، بنسبة زيادة 50% عن خطة عام 20192020 تمثل 1،4% من الاستثمارات العامة الموزعة.

وفيما يتعلق بالتوزيع القطاعي للاستثمارات العامة المستهدفة بمحافظة جنوب سيناء بخطة عام 202021 أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى توجيه استثمارات بقيمة 1،4 مليار جنيه لقطاع الإسكان بنسبة 36،8%، ويخص قطاع التعليم العالي استثمارات بقيمة 450 مليون جنيه بنسبة 12%، ويخص قطاع النقل 327 مليون جنيه بنسبة 8،7%، إلى جانب توجيه 322،6 مليون جنيه لقطاع السياحة والآثار بنسبة 8،6%، علاوة على توجيه 305 مليون جنيه لقطاع الموارد المائية والري بنسبة 8،1%،، بالإضافة إلى توجيه 965 مليون جنيه للقطاعات الأخرى بنسبة 25،7%.

وقالت إن خطة التنمية المستدامة متوسطة المدى تولى أهمية بالغة بالعدالة المكانية، في الصحة والتعليم واستخدام الموارد الاقتصادية وغيرها، مما يمثل أثرًا إيجابيًا على المجتمع من منظور التماسك والاستقرار وتحقيق النمو الاحتوائي المُستدام، فضلًا عن تحقيق التنمية الشاملة والمتوازنة بين مختلف أقاليم ومحافظات الجمهورية، وهو ما يعد هدف محوري تدور حوله خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأوضحت السعيد أن إطلاق "خطة المواطن"، يأتي في إطار الحرص المستمر على ربط عملية التخطيط برؤية مصر 2030، وتوطين أهداف التنمية المستدامة، واستمرارًا للنهج التشاركي الذي تتبناه الوزارة مع كافة شركاء التنمية، بما يرسخ مبادئ الحوكمة والمساءلة، وشفافية الخطة التنموية للدولة.

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