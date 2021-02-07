«خطأ» يؤجل انتخابات نقابة المحامين الفرعية بالبحر الأحمر

قررت اللجنة المشرفة علي انتخابات النقابة الفرعية لمحامي البحرالاحمر، تأجيل عملية التصويت، والتي كان مقرر لها اليوم، وذلك بسبب وجود خطأ بأوراق عملية الاقتراع الخاصة بالمرشحين.وأكد مصدر خاص لـ«الدستور»، أن عملية التصويت تم إلغاؤها عقب فتح اللجان بساعة واحدة، بعد ملاحظة وجود أسماء أربع مرشحين من أصل خمسة مرشحين وللناخب حق التصويت لأربعة منهم، مشيرًا إلى أنه تقرر إجراء عملية التصويت والاقتراع في 14 فبراير الجاري.