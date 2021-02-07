إدارة بايدن تعلق اتفاقات أبرمها ترامب للجوء مع 3 دول

علقت إدارة الرئيس الأمريكي الجديد، جو بايدن، بشكل فوري اتفاقات اللجوء مع السلفادور وغواتيمالا وهندوراس، التي تعود إلى عهد الرئيس السابق دونالد ترامب.ووفقا لوكالة «رويترز»، قال وزير الخارجية الأمريكية، أنتوني بلينكن، في بيان إن الولايات المتحدة، علقت وبدأتو في عملية إنهاء الاتفاقات التعاونية المتعلقة باللجوء مع حكومات السلفادور وغواتيمالا وهندوراس، باعتبارها أولى الخطوات الملموسة على طريق زيادة الشراكة والتعاون في المنطقة، التي رسمها الرئيس بايدن".وتُجبر هذه الاتفاقات التي وقعتها إدارة ترامب ودول أمريكا الوسطى في عام 2019، طالبي اللجوء من المنطقة على طلب اللجوء أولا في تلك الدول قبل التقدم بطلب لجوء في الولايات المتحدة.