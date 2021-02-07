ماليزيا وإندونيسيا تتفقان على تنفيذ مشروع «الممر الأخضر المتبادل»

اتفقت ماليزيا وإندونيسيا من حيث المبدأ على تنفيذ مشروع (الممر الأخضر المتبادل) لزيادة حجم التجارة بين البلدين.وقال أمين عام وزارة الخارجية الماليزية محمد شهرالإكرام يعقوب في تصريح أوردته وكالة أنباء (برناما) الماليزية إن القرار يتطلب مزيدًا من المتابعة لتفصيل إجراءات التشغيل القياسية للتنفيذ.وأضاف أن هذا يحتاج إلى متابعة خاصة بالنسبة لماليزيا من حيث كيفية تشديد إجراءات التشغيل القياسية الحالية، وسيتم تنفيذ ذلك عندما تكون الجهات الصحية الماليزية والإندونيسية مريحة في التنفيذ.وأشار إلى أن المشروع، وهو عبارة عن ممرات خضراء خالية عموما من العقوبات على الإمداد المتبادل للأدوية والأغذية، ليس مفتوحًا لجميع المواطنين، ولكنه على المستوى الماليزي والإندونيسي ويهدف إلى تسهيل سفر المسؤولين الحكوميين والمستثمرين من كلا البلدين، وتعزيز التجارة.