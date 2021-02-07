برلماني يطالب بتعديل اشتراطات البناء للتسهيل على الشركات الصغيرة

طالب المهندس أمين مسعود، عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة الإسكان والمرافق بالبرلمان، الحكومة بتعديل اشترطات البناء التى وضعتها وزارة الإسكان والمرافق والمجمعات العمرانية الجديدة، وفي مقدمتها تقليل مساحة الاستثمار من 5 إلى فدانين، حتى تستوعب جميع شرائح الشركات الصغيرة وخاصة بعد تضييق الخناق على المباني في القاهره الكبرى وعواصم المحافظات.وأعرب مسعود، في بيان، عن ثقته التامة في استجابة الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة لاقتراحه، خاصة أن الشركات الصغيرة العاملة في مجالات الإسكان والتشييد والبناء تستحق كل الدعم والمساندة للقيام بدورها في مساندة الجهود الكبيرة التى تقوم بها حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في مواجهة جميع المشكلات التى تعترض مسار مشاركة شركات المقاولات الصغيرة مع الحكومة في حل مشكلات إقامة مشروعات الإسكان بجميع المحافظات والمدن والمراكز والأحياء والقرى على مستوى الجمهورية بصفة عامة وداخل المجتمعات العمرانية الجديدة بصفة خاصة.ووجه النائب التحية والتقدير للدكتور عاصم الجزار وجميع القيادات والمهندسين والفنيين والعاملين داخل وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة، مؤكدًا أنهم يواصلون العمل ليلًا ونهارًا وعلى مدار الـ24 ساعة يوميا وخلال جميع الإجازات الرسمية بما فيها أيام الجمعة، وهو ماجعل هذه الوزارة تنجح في تنفيذ جميع تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى وإنجاز جميع المشروعات القومية العملاقة في توقيتات زمنية غير مسبوقة وباحترافية ومهنية وبمواصفات قياسية عالمية.