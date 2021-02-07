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الأحد 07 فبراير 2021 الموافق 25 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

برلمانية: فوز أبوزيد بمفوضية الطاقة الإفريقة انتصار كبير للمرأة المصرية

الأحد 07/فبراير/2021 - 10:23 ص
أماني أبو زيد
أماني أبو زيد
كريمة أبو زيد والسيد السعدني
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تقدمت الدكتورة دينا أحمد إسماعيل، عضو مجلس النواب، بالتهنئة للدكتورة أماني أبو زيد، بعد فوزها الكاسح بمنصب مفوض الاتحاد الأفريقي للبنية التحتية والطاقة والمعلوماتية والسياحة، في انتخابات المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي لفترة ثانية لمدة 4 سنوات «2021 - 2024».

واعتبرت إسماعيل، في بيان، أن هذا الفوز الكبير الذى حققته أمانى أبو زيد بمثابة انتصار كبير للمرأة المصرية التى تعيش عصرها الذهبى فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، معربة عن ثقتها الكبيرة فى استمرارها فى تحقيق النجاحات داخل الاتحاد الإفريقى لصالح جميع دول القارة السمراء.

وكانت الدكتورة أماني أبو زيد قد حققت فوزا كبيرا على منافسيها على المنصب، حيث حصلت على أصوات 50 دولة إفريقية من 55 دولة أعضاء في الاتحاد الإفريقي، وهو الفوز الذي وصف بـ«الاكتساح»، ما يؤكد على النجاحات الكبيرة التي حققتها أبو زيد خلال توليها منصب مفوض البنية التحتية والطاقة بالاتحاد الأفريقي في الفترة من 2017 - 2021 في كافة المشروعات التي من شأنها تحقيق التنمية في كافة الدول الأفريقية وتنفيذ أجندة 2063.

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