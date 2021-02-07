رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 07 فبراير 2021 الموافق 25 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تكنولوجيا

أطلس رقمي لتسجيل سرعة الرياح على مستوى العالم

الأحد 07/فبراير/2021 - 10:22 ص
جريدة الدستور
وكالات
طباعة
كشف فريق من الباحثين المتخصصين في طاقة الرياح بالولايات المتحدة النقاب عن أطلس رقمي جديد للرياح يحتوي على معلومات مفصلة بشأن سرعات الرياح واتجاهاتها في مختلف أنحاء العالم.

ويهدف هذا الأطلس الذي ابتكره باحثون من جامعة كورنيل الأمريكية إلى المساعدة في اختيار أفضل المناطق لوضع التوربينات من أجل تعزيز كفاءة توليد الطاقة المستدامة.

وأكد الدورية العلمية "نيتشر إينرجي" أن الأطلس الرقمي الجديد هو أول أطلس من نوعه يتوافر بشكل علني ويتضمن قواعد بيانات جغرافية منفصلة وشرح واف عن اتجاهات الرياح وسرعاتها المختلفة.

ونقل الموقع الإلكتروني "فيز دوت أورج" المتخصص في التكنولوجيا عن الباحثة سارة براير المتخصصة في مجال الهندسة الميكانيكية وعلوم الفضاء إن "التوسع في توليد الطاقة من الرياح بشكل موفر للتكلفة يتحقق بشكل أفضل من خلال الاستفادة من بيانات الاطلس الرقمي الذي يتضمن بيانات عن
ظروف الرياح المختلفة، وهو ما يساعد في اختيار مواقع توربينات الرياح في مختلف أنحاء العالم."

وأضافت أن "هذه النوعية من المعلومات تساعد أيضا في اختيار أنواع التوربينات التي تناسب كل منطقة، من أجل تحقيق أفضل النتائج في توليد الطاقة".

موضوعات متعلقة

نجل عزت العلايلى: رحيل والدى كان هادئًا ومسالمًا مثل حياته

رابط الاستعلام عن شقق الاسكان الاجتماعي الإعلان الـ 14

القبض على نجل صفوان ثابت بتهمة تمويل الإرهاب

أول تعليق من الرئيس السيسي على عقار فيصل المحترق

الصور

image description

نواب دمياط يطالبون بإلغاء قرار دمج مستشفى طوارئ كفر سعد

image description

بدء تطعيم أطقم أسيوط الطبية بلقاح كورونا

image description

علي زين العابدين.. أول مولد في زمن كورونا تقام شعائره (صور)

image description

تنفيذ 41 قرار إزالة لتعديات بمركز القوصية بأسيوط

image description

حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بقرى أسيوط

الأكثر قراءة

مصطفى محمد يسجل هدفًا قاتلا لـ جالاتا سراي أمام فنربخشة في قمة الدوري التركي

تنتهي يوم 9.. جدول مواعيد قبض معاشات شهر فبراير 2021 بالتفصيل

الداخلية تكشف حقيقة فيديو «خطف الأطفال في كرداسة»

القضاء الإداري يرفض طعن مرتضى منصور على قرار تعيين مجلس جديد للزمالك

إنفوجراف

image description

أوسم رجال في العالم (إنفوجراف)

image description

اليوم.. الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بذكرى نقل جسد القديس تيموثاوس

image description

«مسبار الأمل».. أول انطلاقة عربية إلى المريخ (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة تسبب الصداع (إنفوجراف)

نجم الساعة

اليوم.. محاكمة الإرهابى «ميسرة» المضبوط مع هشام العشماوى

منوعات

الهند تسارع للإنقاذ بعد فيضان نهر في منطقة الهيمالايا

تنتهي يوم 9.. جدول مواعيد قبض معاشات شهر فبراير 2021 بالتفصيل

انهيار كتلة جليدية بالهند ومخاوف من فيضان نهر ألاكناندا

اكتشاف أصغر نوع معروف من الزواحف بمدغشقر

أيام زمان

«لقاء الدنيا والدين».. كيف رد «هيكل» على شائعة إلحاده؟

«محدش فيهم خان».. اعترافات أحمد آدم عن «هنيدى» وعلاء ولى الدين

«أخذ نصف يوم».. العلايلى يروى حكاية تصوير أصعب مشاهد «الأرض»

«أسرار سعاد حسني كلها كانت معها».. حكاية عزت العلايلي مع زوجته

مقالات الرأي
د.أحمد الخميسى
«كورونا».. تجارة الحياة والموت
ماجد حبته
دبلوماسية التظاهر وقلة الأدب!
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ أبوالعينين شعيشع.. عبقرى التلاوة
د.كريمة الحفناوى
قراءة فى خطاب رئيس الصين بالمنتدى الاقتصادى العالمى
المزيد

الثقافة

قصور الثقافة تختتم فعاليات المسرح المتنقل بقرية الوادي في جنوب سيناء

اتحاد الكتاب: حنان حسن ومصطفى أبوزيد فى طريقهما للشطب

قريبًا «مواسم الغياب» ديوان شعرى للدكتور لقمان شطناوى

غدًا.. افتتاح معرض «عظمة على عظمة» بجاليرى الكحيلة