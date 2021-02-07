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الأحد 07 فبراير 2021 الموافق 25 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
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نجل عزت العلايلى: رحيل والدى كان هادئًا ومسالمًا مثل حياته
الأحد 07/فبراير/2021 - 10:18 ص
عزت العلايلى
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قال الدكتور محمود العلايلي نجل الفنان الراحل عزت العلايلي، إن والده حتى آخر لحظات حياته، كان يتحرك بكل سهولة ولم يعان من أي مرض حتى آخر لحظات حياته.
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