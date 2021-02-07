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الأحد 07 فبراير 2021 الموافق 25 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«الداخلية» العراقية: القبض على 13 داعشيًا

الأحد 07/فبراير/2021 - 10:27 ص
القوات العراقية
القوات العراقية
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أعلنت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الأحد إلقاء القبض على 13 إرهابيًا ينتمون لتنظيم "داعش"، وذلك إثر عمليات استباقية استخباراتية في العاصمة بغداد.

وذكرت وكالة الاستخبارات التابعة للوزارة في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية "أن مفارز الاستخبارات المتمثلة بمديريتي استخبارات الشرطة الاتحادية واستخبارات بغداد في وزارة الداخلية تمكنت من إلقاء القبض على 13 إرهابيًا بمناطق متفرقة من المحافظة مطلوبين وفق أحكام المادة (4 إرهاب) لانتمائهم لعصابات داعش الإرهابي وفق مذكرات قبض صادرة بحقهم من القضاء لعملهم ضمن العصابات الإجرامية فيما يسمى قواطع (كركوك ونينوى وشمال بغداد ودجلة) تحت كنى وأسماء مختلفة".

وأشارت الوكالة إلى أنه "تم تدوين أقوالهم بالاعتراف وتسليمهم إلى جهات التحقيق".

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