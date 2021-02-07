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الأحد 07 فبراير 2021 الموافق 25 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

الهواري: قوانين العنف ضد المرأة ومنع زواج الأطفال من أولويات البرلمان

الأحد 07/فبراير/2021 - 10:18 ص
النائبة عبلة الهواري
النائبة عبلة الهواري
كريمة أبو زيد والسيد السعدني
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قالت النائبة عبلة الهواري، عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان، إن هناك عدد من القوانين التي لابد أن تكون لها الأولوية للإصدار من جانب مجلس النواب خلال الفترة القادمة.

وأضافت الهواري، في بيان، أن هذه القوانين هي قانون العنف ضد المرأة وقانون الأحوال الشخصية وقانون منع زواج الأطفال، مؤكدة أننا في حاجة ضرورية لإصدار هذه القوانين خصوصا في ظل زيادة نسبة الطلاق في مصر وزيادة حالات العنف والتحرش ضد المرأة.

وأكدت عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان، أن مثل هذه القوانين تعتبر مكملة للدستور، خاصة وأن المادة 53 من الدستور تنص على أن المواطنين لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعى، أو الانتماء السياسى أو الجغرافى، أو لأى سبب آخر.

وتابعت: "تنص المادة 53 من الدستور أيضا على أن التمييز والحض على الكراهية جريمة يعاقب عليها القانون، وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض".

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