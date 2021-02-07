«الزراعة»: تحليل متبقيات 490 مبيدا سنويا

قالت الدكتورة هند عبداللاه مدير المعمل المركزي لمتبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة بوزارة الزراعة، إن المعمل يقدم الخدمات للعملاء في أقل وقت ممكن بطاقة 80 ألف عينة سنويا باستخدام الأجهزة عالية الدقة.وأضافت في تصريحات للدستور، أن المعمل يقوم بتحليل متبقيات أكثر من 490 مبيدا، سنويا، بتقنية فائقة الدقة حيث تغطي المبيدات المسجلة في مصر وكذلك المحظور استخدام بما يتوافق مع المواصفات القياسية الدولية للكشف عن العناصر والمعادن الثقيلة في الأغذية.وأشارت إلى أنه يتم تطوير الأبحاث بالكوادر البشرية بالوزارة، حيث يتم إعداد دورات تدريبية للكوادر البشرية وشباب الباحثين بشكل دوري لمواكبة كافة المستجدات، كما يتم تدريب الباحثين من مختلف الدول العربية والإفريقية، كما يتم إرسال باحثين الوزارة للخارج للوقوف على ما انتهت إليه الدول من تطوير، كما يقوم المعمل باستجلاب خبراء من الخارج لتدريب الباحثين، إلى جانب استفادة العاملين في الحجر الزراعي من الإرشاد والتدريب.