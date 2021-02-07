تقرير: احتجاجات اسطنبول تعكس تراجع كبير في شعبية أردوغان

قالت صحيفة "أراب ويكلي"، إن الاحتجاجات الأخيرة التي تشهدها تركيا تعكس تراجع الدعم للرئيس رجب طيب أردغان، في أعقاب زيادة الاحتجاجات والمظاهرات في جامعة بوغازيتشي المرموقة في اسطنبول.وتابعت الصحيفة: "على الرغم من تضاؤل ​​الاحتجاجات التي اجتاحت تركيا قبل ثماني سنوات، إلا أن المظاهرات الحالية تحدت السلطات لمدة أربعة أسابيع وسلطت الضوء على عقبة خطيرة أمام آمال أردوغان في تمديد حكمه إلى عقد ثالث في الانتخابات المقبلة - الشباب الأتراك الساخطون الذين يعتقدون أنه ليس لديه ما يقدمه".كما اعتقلت الشرطة أكثر من 600 شخص منذ 4 يناير وانتقدت الحكومة بشدة المتظاهرين ووصفتهم بالإرهابيين.ووفقا للصحيفة ققد قدمت أحياء اسطنبول دعمًا كبيرا للطلاب، حيث قاموا بقرع الأواني والمقالي من شرفاتهم في الساعة 9 مساءً، وقد أعربت الولايات المتحدة عن قلقها إزاء الاعتقالات، وأدانت اللغة التي استخدمها المسؤولون ضد المتظاهرين.وقالت الطالبة التركية أزيليا جيليك البالغة من العمر 25 عاما: "نحن نقيم معارض فنية، وأصدقاؤنا يتأملون خارج مبنى (رئيس الجامعة) ويطلق علينا إرهابيين".وأضافت جيليك: "الاحتجاجات ضد رئيس الجامعة كانت حول الحق في أن تكون قادرًا، أن يكون لك رأي في مستقبل البلاد، يريدون منا أن ندرس فقط، ولا نقول أي شيء عن مستقبل البلاد، لكن هذه ليست الطريقة التي يعمل بها الأمر".وقال الرئيس التركي رجب أردوغان، إنه لن تتكرر الاحتجاجات التي عمت البلاد في 2013 عندما خرج مئات الآلاف من الناس في مسيرات في اسطنبول وأماكن أخرى في أكبر تحد شعبي لرئيس الوزراء آنذاك أردوغان.وقال الأسبوع الماضي، إن أولئك الذين ولدوا بعد منتصف التسعينيات، أو "الجيل Z" في تركيا الذين لديهم القليل من ذكريات الحياة قبل تولي أردوغان السلطة في عام 2003، لا يقدرون إنجازات حزبه، ولكن ما لايدركه اردوغان أن الجيل الحالي أو الجيل z يمثل تحديًا في الانتخابات المقرر إجراؤها في عام 2023.يأتي هذا فيما أظهرت استطلاعات الرأي المتتالية تآكلًا تدريجيًا في الدعم لحزب العدالة والتنمية بزعامة أردوغان، ويرجع ذلك جزئيًا إلى التباطؤ الاقتصادي في السنوات الثلاث الماضية بعد 15 عامًا من الازدهار الاقتصادي السنوي بنسبة 5% وقد ترك ذلك حزب العدالة والتنمية معتمدًا على تحالف مع القوميين للحصول على الأغلبية البرلمانية.وقال كمال أوزكيراز، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة أوراسيا للاستطلاعات، إن الحكومة تفتقد الاتصال بالشباب وأن حوالي ثلث حوالي 5 ملايين ناخب مؤهل جديد في عام 2023 سيدعمون حزب العدالة والتنمية.كان أوزكيراز يستشهد باستطلاع الشهر الماضي بناءً على مقابلات وجهًا لوجه مع أكثر من 5000 شخص في حوالي 25 مدينة في جميع أنحاء تركيا.وقال: "بينما يتوقع الشباب وعودًا وآمالًا وأحلامًا بشأن المستقبل، فإن حزب العدالة والتنمية يعدهم بالماضي".وأضاف مسؤول كبير في حزب العدالة والتنمية، إن الاقتراع الذي أشار إلى أن الناخبين الشباب سيميلون إلى الأحزاب الأخرى في الانتخابات المقبلة لم يكن واقعيا وتجاهل الفرص التي قدمتها حكومة أردوغان.- الغضب وخيبة الأمل -وقال أوزكيراز، إن المزيد من الشباب الذين يشعرون بخيبة أمل متزايدة يتطلعون إلى الانتقال إلى الخارج، مستشهدين باستطلاع شمل 8000 شخص في سبتمبر وأظهر أن 76% من الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و29 عامًا يريدون الهجرة.وبحسب البيانات الرسمية، فقد ارتفع عدد الأشخاص الذين هاجروا من تركيا في عام 2019 بنسبة 2% عن العام السابق إلى 330 ألفًا أكثر من 40% ممن انتقلوا للخارج تتراوح أعمارهم بين 20 و34 عامًا.وتقول السلطات إن عدد الأتراك المغادرين عوضهم 677 ألف شخص انتقلوا إلى تركيا.