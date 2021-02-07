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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ كفر الشيخ: معدلات سريعة لإنجاز مركز الأورام استعدادا لافتتاحه

الأحد 07/فبراير/2021 - 10:15 ص
محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ
عمرو الشامي
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تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائبه، بحضور اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة العاصمة، الأعمال الجارية في المنطقة المحيطة بمركز الأورام، كما تفقد مركز علاج الأورام للوقوف على آخر الأعمال التي تمت بالمركز، وما تم به من أعمال إنشائية استعدادًا لافتتاحه خلال شهر يونيو المقبل. 

وأكد محافظ كفر الشيخ، أن الأعمال الجارية بمركز علاج الأورام الجديد بالمحافظة تسير بمعدلات سريعة، ليفتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسي في شهر يونيو المقبل، مؤكدًا أن مركز علاج الأورام  سيساهم في علاج العديد من المرضى بكفر الشيخ والبحيرة، ودمياط وجزء من محافظة الغربية، وسيكون افتتاح هذا المركز ضمن الافتتاحات الرئاسية في 30 يونيو. 

وأضاف المحافظ، أن هذا المركز انتهي من العمل في الجزء الخرساني وبنسبة 90% من الأعمال الخارجية والنوافذ الزجاجية، كما تم تجهيز جميع الأجهزة بالمركز، سواء مولدات الكهرباء أو أجهزة التكييف أو خزانات الأكسجين أو شبكات الغاز، مشيرًا إلى أن المشروع يساهم بشكل كبير في عدم انتقال أهالي كفر الشيخ ومحافظات شمال الدلتا إلى طنطا، للعلاج بعد معاناتهم من أمراض الأورام. 

وأوضح محافظ كفر الشيخ، أن المساحة التي أقيم عليها تصل إلى 8876 م2، وتم إجراء عدد من التعديلات في التصميمات وإضافة أقسام جديدة مختلفة؛ سعيًا لإقامة مبنى عام متكامل يضم كافة التخصصات الطبية المتعلقة بعلاج مرضى الأورام، مكون من أرضي، و6 أدوار، به 67 غرفة للإقامة، تحتوي على 97 سريرًا، و5 غرف للطوارئ، تضم 7 أسرة، و3 غرف للعمليات تحتوي على 3 أسرة، وغرفتين للعناية المركزة، تضم 17سريرًا، إلى جانب 14 غرفة إقامة فندقية، موضحًا أن المبنى يتكون من أقسام للطوارئ، والعيادات، والأشعة، والعلاج الإشعاعي، والعلاج الكيماوي للأطفال، والعناية المركزة، والعمليات، والمناظير، والمعامل.

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