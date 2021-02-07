كوبا تفتح أبوابها للقطاع الخاص لإنعاش اقتصادها

أعلنت كوبا، أنها ستسمح من الآن فصاعدا بالنشاط الخاص في معظم القطاعات، وهو إصلاح كبير في هذا البلد الذي تُهيمن فيه الدولة وشركاتها على الاقتصاد المتضرر بشدة من وباء كوفيد-19.وهذا الإجراء الذي كشفت عنه وزيرة العمل مارتا إلينا فيتو في أغسطس الماضي، تمّت الموافقة عليه الجمعة في مجلس الوزراء، بحسب صحيفة غرانما اليوميّة الرسميّة التابعة للحزب الشيوعي الحاكم.وقال أونييل دياز رجل الأعمال ورئيس شركة الاستشارات "أوج" التي تُقدّم المشورة لنحو خمسين من رواد الأعمال الكوبيين من القطاع الخاص، إنّ "هذه خطوة ضخمة وتاريخيّة".وأدّت الثورة الاشتراكيّة التي قادها فيدل كاسترو في 1959 إلى موجة من قرارات التأميم وسيطرة الدولة على الاقتصاد الكوبي بكامله.