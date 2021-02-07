3370 إصابة جديدة و81 وفاة بكورونا في أوكرانيا

أعلن وزير الصحة الأوكراني مكسيم ستيبانوف اليوم الأحد، تسجيل 3 آلاف و370 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى مليون و244 ألفا و849 حالة.وقال ستيبانوف، في صفحته على "فيسبوك"، وفق ما نقلته وكالة أنباء يوكرنفورم الأوكرانية، إنه تم تسجيل 81 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي حالات الوفيات إلى 23 ألفا و597 حالة.