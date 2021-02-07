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الأحد 07 فبراير 2021 الموافق 25 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

مركز سموم جامعة بنها يستقبل 191 حالة تسمم في يناير

الأحد 07/فبراير/2021 - 10:13 ص
جامعة بنها
جامعة بنها
كتب صلاح حسنى
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أصدر مركز السموم الإكلينيكية بكلية الطب في جامعة بنها، اليوم الأحد، تقرير المركز عن شهر يناير الماضي، للحالات التي استقبلها المركز خلال الشهر الماضي، والتي تعرضت للتسمم نتيجة اختناق غاز، ومبيدات حشرية، ومخدرات، مشتقات بترولية، ومواد كاوية، وأدوية علاجية، وتسمم غذائي، ولدغات حشرات.

وأكد التقرير الشهري لمركز السموم بجامعة بنها، أن إجمالى عدد الحالات التي جرى استقبالها الشهر الماضي بلغ 191 حالة تسمم جرى تقديم الخدمة العاجلة لها وإنقاذ حياتها، حيث كانت أكتر من 42.5% من حالات التسمم بسبب تناول الأدوية العلاجية بطريق الخطأ، بإجمالى 81 حالة، وجاء بعدها في الترتيب اختناق الغاز بإجمالي 37 حالة، ثم تناول المبيدات الحشرية بإجمالي 26 حالة، ثم تناول المواد الكاوية "البوتاس" بإجمالي 17 حالة.

وناشد مركز السموم بجامعة بنها، المواطنين بتوخي الحذر واتخاذ الحيطة والانتباه لأطفالهم، والعمل على إبعاد الأدوية ومشتقاتها عن متناول أيديهم حتى لا يتعرضوا لحالات التسمم، موضحة أن باقى الحالات تنوعت في التقرير منها 12 حالة تسمم غذائي، و11 حالة تناول مخدرات، و7 حالات مشتقات بترولية.

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