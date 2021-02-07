صحف إماراتية: أبوظبي تدعم السلطة الليبية الجديدة لتحقيق الأمن

أكدت صحيفة «الخليج» الإماراتية، أن الإمارات تدعم السلطة التنفيذية الليبية الجديدة لتحقيق الأمن والاستقرار والازدهار وتطلعات الشعب الليبي الشقيق.وذكرت الصحيفة في افتتاحيتها اليوم الأحد تحت عنوان «على طريق الألف ميل»، أن ليبيا دخلت مرحلة حاسمة مع انتخاب سلطة انتقالية جديدة من المفترض أن تشرف على انتخابات يوم 24 ديسمبر المقبل، تتولى إدارة المرحلة الانتقالية وتسلم السلطة إلى نظام منتخب شعبيًا بإشراف دولي، وتنقل البلاد من حال الفوضى إلى مرحلة من الأمن والاستقرار والتوحد الداخلي من أجل المباشرة في إعادة بناء ما دمرته الحرب.وأضافت أن الجميع تعهدوا باحترام النتائج، وأن الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة في ليبيا ستيفاني وليامز اعتبرت ما تحقق «إنجازًا»، وأن دور ملتقى الحوار الوطني «بالغ الأهمية لمتابعة خارطة الطريق»، في حين أن معظم دول العالم، وخصوصًا تلك المعنية بالأزمة الليبية أشادت بالنتائج، وأكدت دعمها.من جانبها أوضحت صحيفة «الوطن» تحت عنوان «قادمون»، أن اقتراب "مسبار الأمل " من دخول مساره حول كوكب المريخ وفي حال نجاحه في هذه المرحلة ستكون الإمارات الدولة الثالثة في العالم التي تحقق كامل المهمة بنجاح مسجلة مجدا جديدا باسم الأمة العربية جمعاء عبر وطن كان ولا يزال وسيبقى حاملا لمشعل الأمل.وأشارت إلى أن "المسبار" أنجز أغلب أهدافه ويستعد للمرحلة الأخطر في الرحلة التي يقطع خلالها 493.5 مليون كيلو متر، لتكون دولة الإمارات بذلك ضمن دول محدودة لا تتجاوز الـ9 تعمل على اكتشاف المريخ وفك ألغازه ومعرفة اسراره.