رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 07 فبراير 2021 الموافق 25 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

صحف إماراتية: أبوظبي تدعم السلطة الليبية الجديدة لتحقيق الأمن

الأحد 07/فبراير/2021 - 10:12 ص
الانتخابات الليبية
الانتخابات الليبية
ا ش ا
طباعة
أكدت صحيفة «الخليج» الإماراتية، أن الإمارات تدعم السلطة التنفيذية الليبية الجديدة لتحقيق الأمن والاستقرار والازدهار وتطلعات الشعب الليبي الشقيق.

وذكرت الصحيفة في افتتاحيتها اليوم الأحد تحت عنوان «على طريق الألف ميل»، أن ليبيا دخلت مرحلة حاسمة مع انتخاب سلطة انتقالية جديدة من المفترض أن تشرف على انتخابات يوم 24 ديسمبر المقبل، تتولى إدارة المرحلة الانتقالية وتسلم السلطة إلى نظام منتخب شعبيًا بإشراف دولي، وتنقل البلاد من حال الفوضى إلى مرحلة من الأمن والاستقرار والتوحد الداخلي من أجل المباشرة في إعادة بناء ما دمرته الحرب.

وأضافت أن الجميع تعهدوا باحترام النتائج، وأن الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة في ليبيا ستيفاني وليامز اعتبرت ما تحقق «إنجازًا»، وأن دور ملتقى الحوار الوطني «بالغ الأهمية لمتابعة خارطة الطريق»، في حين أن معظم دول العالم، وخصوصًا تلك المعنية بالأزمة الليبية أشادت بالنتائج، وأكدت دعمها.

من جانبها أوضحت صحيفة «الوطن» تحت عنوان «قادمون»، أن اقتراب "مسبار الأمل " من دخول مساره حول كوكب المريخ وفي حال نجاحه في هذه المرحلة ستكون الإمارات الدولة الثالثة في العالم التي تحقق كامل المهمة بنجاح مسجلة مجدا جديدا باسم الأمة العربية جمعاء عبر وطن كان ولا يزال وسيبقى حاملا لمشعل الأمل.

وأشارت إلى أن "المسبار" أنجز أغلب أهدافه ويستعد للمرحلة الأخطر في الرحلة التي يقطع خلالها 493.5 مليون كيلو متر، لتكون دولة الإمارات بذلك ضمن دول محدودة لا تتجاوز الـ9 تعمل على اكتشاف المريخ وفك ألغازه ومعرفة اسراره.

موضوعات متعلقة

السودان: سد النهضة يهدد أمن 20 مليون مواطن

حفار يلتقط جثة طفل رضيع أثناء تطهير ترعة بالقليوبية

أين هم الأن؟.. اعرف تشكيل الأهلي في مواجهة بايرن ميونيخ منذ 9 أعوام

رابط الاستعلام عن شقق الاسكان الاجتماعي الإعلان الـ 14

الصور

image description

نواب دمياط يطالبون بإلغاء قرار دمج مستشفى طوارئ كفر سعد

image description

بدء تطعيم أطقم أسيوط الطبية بلقاح كورونا

image description

علي زين العابدين.. أول مولد في زمن كورونا تقام شعائره (صور)

image description

تنفيذ 41 قرار إزالة لتعديات بمركز القوصية بأسيوط

image description

حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بقرى أسيوط

الأكثر قراءة

مصطفى محمد يسجل هدفًا قاتلا لـ جالاتا سراي أمام فنربخشة في قمة الدوري التركي

تنتهي يوم 9.. جدول مواعيد قبض معاشات شهر فبراير 2021 بالتفصيل

الداخلية تكشف حقيقة فيديو «خطف الأطفال في كرداسة»

القضاء الإداري يرفض طعن مرتضى منصور على قرار تعيين مجلس جديد للزمالك

إنفوجراف

image description

أوسم رجال في العالم (إنفوجراف)

image description

اليوم.. الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بذكرى نقل جسد القديس تيموثاوس

image description

«مسبار الأمل».. أول انطلاقة عربية إلى المريخ (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة تسبب الصداع (إنفوجراف)

نجم الساعة

اليوم.. محاكمة الإرهابى «ميسرة» المضبوط مع هشام العشماوى

منوعات

الهند تسارع للإنقاذ بعد فيضان نهر في منطقة الهيمالايا

تنتهي يوم 9.. جدول مواعيد قبض معاشات شهر فبراير 2021 بالتفصيل

انهيار كتلة جليدية بالهند ومخاوف من فيضان نهر ألاكناندا

اكتشاف أصغر نوع معروف من الزواحف بمدغشقر

أيام زمان

«لقاء الدنيا والدين».. كيف رد «هيكل» على شائعة إلحاده؟

«محدش فيهم خان».. اعترافات أحمد آدم عن «هنيدى» وعلاء ولى الدين

«أخذ نصف يوم».. العلايلى يروى حكاية تصوير أصعب مشاهد «الأرض»

«أسرار سعاد حسني كلها كانت معها».. حكاية عزت العلايلي مع زوجته

مقالات الرأي
د.أحمد الخميسى
«كورونا».. تجارة الحياة والموت
ماجد حبته
دبلوماسية التظاهر وقلة الأدب!
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ أبوالعينين شعيشع.. عبقرى التلاوة
د.كريمة الحفناوى
قراءة فى خطاب رئيس الصين بالمنتدى الاقتصادى العالمى
المزيد

الثقافة

اتحاد الكتاب: حنان حسن ومصطفى أبوزيد فى طريقهما للشطب

قريبًا «مواسم الغياب» ديوان شعرى للدكتور لقمان شطناوى

غدًا.. افتتاح معرض «عظمة على عظمة» بجاليرى الكحيلة

المبادئ والممارسات التى قادت إلى نجاح «أمازون» فى هذا الكتاب