بين القوة والضعف.. نرمين الفقي تقدم شخصيتين في رمضان

دخلت النجمة نرمين الفقي، تجربتين من التجارب القوية المنتظرة خلال العرض الرمضاني القادم.وبدأت التصوير بالفعل بعد النجاح الكبير الذي حققت خلال مسلسل "لؤلؤ" المعروض حاليا مع الفنانة مي عمر.ووافقت نرمين على دورها الأول مع النجم ياسر جلال من خلال مسلسله الجديد "ضل راجل" وتقدم خلال الأحداث زوجته، ولكن بسبب الجمود العاطفي وعدم التفاهم يلجأ زوجها لحب سيدة آخرى وتصبح في موقف ضعف ويتعاطف معها الجمهور خلال الأحداث وتلجأ لأساليب أخرى للحفاظ على حياتها.كما بدأت تصوير مشاهدها داخل ديكور شارع الصاغة، من خلال دور المعلمة في مسلسل "النمر" مع النجم الشاب محمد عادل إمام، وتقف قوية في الشارع وسط تجار الصاغة وتتميز شخصيتها بالقوة والسيطرة خلال الأحداث كما ستكون جزء من مشكلات البطل خلال الأحداث.