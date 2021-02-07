تغريم محلات مخالفة لإجراءات كورونا بحي المنتزه أول في الإسكندرية

شددت المهندسة جيهان مسعود، رئيس حي المنتزه أول بالإسكندرية، على استمرار حملات إعادة الانضباط وإزالة التعديات على حرم الطريق العام ومتابعة تنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء بإغلاق المحال التجارية في الميعاد المحدد لها وتنفيذ الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا وتغريم المخالفين.وشن الحل حملة مسائية لإعادة الانضباط بتواجد جمال جابر سكرتير عام الحي، يرافقه إدارة إشغال الطريق، ووحده الإزالة الفورية، ومندوب التحصيل من إدارة الإيرادات.، وتم التوجه إلى شوارع ملك حفني بحري، جمال عبد الناصر، محمد نجيب، خالد بن الوليد، لتنفيذ قرار غلق المحال التجارية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين ومتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، وكذلك رفع الاشغالات والتعديات على حرم الطريق العام.وتم تغريم المخالفين للإجراءات الاحترازية بمبلغ إجمالي 5350 جنيها والتحفظ على 22 حالة إشغالات.وأكدت رئيس الحي على مواصلة الحملات اليومية للتصدى لظاهرة الإشغالات والمخالفات والقضاء على هذه الظاهرة حرصا على سلامة المواطنين من التعرض للمخاطر وللحد من انتشار فيروس كورونا.