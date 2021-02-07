رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 07 فبراير 2021 الموافق 25 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تغريم محلات مخالفة لإجراءات كورونا بحي المنتزه أول في الإسكندرية

الأحد 07/فبراير/2021 - 10:09 ص
تغريم محلات مخالفة
تغريم محلات مخالفة لإجراءات كورونا
هبه عويضه
طباعة
شددت المهندسة جيهان مسعود، رئيس حي المنتزه أول بالإسكندرية، على استمرار حملات إعادة الانضباط وإزالة التعديات على حرم الطريق العام ومتابعة تنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء بإغلاق المحال التجارية في الميعاد المحدد لها وتنفيذ الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا وتغريم المخالفين.

وشن الحل حملة مسائية لإعادة الانضباط بتواجد جمال جابر سكرتير عام الحي، يرافقه إدارة إشغال الطريق، ووحده الإزالة الفورية، ومندوب التحصيل من إدارة الإيرادات.، وتم التوجه إلى شوارع ملك حفني بحري، جمال عبد الناصر، محمد نجيب، خالد بن الوليد، لتنفيذ قرار غلق المحال التجارية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين ومتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، وكذلك رفع الاشغالات والتعديات على حرم الطريق العام.

وتم تغريم المخالفين للإجراءات الاحترازية بمبلغ إجمالي 5350 جنيها والتحفظ على 22 حالة إشغالات.

وأكدت رئيس الحي على مواصلة الحملات اليومية للتصدى لظاهرة الإشغالات والمخالفات والقضاء على هذه الظاهرة حرصا على سلامة المواطنين من التعرض للمخاطر وللحد من انتشار فيروس كورونا.

موضوعات متعلقة

بايرن ميونيخ يعلن تأخر رحلته المتجهة إلى الدوحة لمواجهة الأهلي

حفار يلتقط جثة طفل رضيع أثناء تطهير ترعة بالقليوبية

لا تخافوا.. بايرن يوجه رسالة أخيرة للأهلي قبل مواجهة الاثنين

نجم المصارعة العالمى «ريكس» يفاجئ زوجته بتغيير جنسه

الصور

image description

نواب دمياط يطالبون بإلغاء قرار دمج مستشفى طوارئ كفر سعد

image description

بدء تطعيم أطقم أسيوط الطبية بلقاح كورونا

image description

علي زين العابدين.. أول مولد في زمن كورونا تقام شعائره (صور)

image description

تنفيذ 41 قرار إزالة لتعديات بمركز القوصية بأسيوط

image description

حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بقرى أسيوط

الأكثر قراءة

مصطفى محمد يسجل هدفًا قاتلا لـ جالاتا سراي أمام فنربخشة في قمة الدوري التركي

تنتهي يوم 9.. جدول مواعيد قبض معاشات شهر فبراير 2021 بالتفصيل

الداخلية تكشف حقيقة فيديو «خطف الأطفال في كرداسة»

القضاء الإداري يرفض طعن مرتضى منصور على قرار تعيين مجلس جديد للزمالك

إنفوجراف

image description

أوسم رجال في العالم (إنفوجراف)

image description

اليوم.. الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بذكرى نقل جسد القديس تيموثاوس

image description

«مسبار الأمل».. أول انطلاقة عربية إلى المريخ (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة تسبب الصداع (إنفوجراف)

نجم الساعة

اليوم.. محاكمة الإرهابى «ميسرة» المضبوط مع هشام العشماوى

منوعات

الهند تسارع للإنقاذ بعد فيضان نهر في منطقة الهيمالايا

تنتهي يوم 9.. جدول مواعيد قبض معاشات شهر فبراير 2021 بالتفصيل

انهيار كتلة جليدية بالهند ومخاوف من فيضان نهر ألاكناندا

اكتشاف أصغر نوع معروف من الزواحف بمدغشقر

أيام زمان

«لقاء الدنيا والدين».. كيف رد «هيكل» على شائعة إلحاده؟

«محدش فيهم خان».. اعترافات أحمد آدم عن «هنيدى» وعلاء ولى الدين

«أخذ نصف يوم».. العلايلى يروى حكاية تصوير أصعب مشاهد «الأرض»

«أسرار سعاد حسني كلها كانت معها».. حكاية عزت العلايلي مع زوجته

مقالات الرأي
د.أحمد الخميسى
«كورونا».. تجارة الحياة والموت
ماجد حبته
دبلوماسية التظاهر وقلة الأدب!
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ أبوالعينين شعيشع.. عبقرى التلاوة
د.كريمة الحفناوى
قراءة فى خطاب رئيس الصين بالمنتدى الاقتصادى العالمى
المزيد

الثقافة

اتحاد الكتاب: حنان حسن ومصطفى أبوزيد فى طريقهما للشطب

قريبًا «مواسم الغياب» ديوان شعرى للدكتور لقمان شطناوى

غدًا.. افتتاح معرض «عظمة على عظمة» بجاليرى الكحيلة

المبادئ والممارسات التى قادت إلى نجاح «أمازون» فى هذا الكتاب