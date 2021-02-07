وفاة ليون سبينكس قاهر محمد علي كلاي

ذكرت تقارير إعلامية أمريكية، أن ليون سبينكس، بطل العالم الأسبق في الملاكمة للوزن الثقيل، توفي عن عمر ناهز 67 عامًا.ونوهت شبكتا «فوكس نيوز» لخبر وفاة «سبينكس» نقلًا عن الجهة المسؤولة عن إدارة أعماله.وعانى «سبينكس» في الأعوام الأخيرة من انتشار مرض السرطان في أماكن متعددة بجسده.وبعد فوزه بالميدالية الذهبية في أولمبياد مونتريال عام 1976، لفت سبينكس الأنظار إليه عبر فوزه المفاجئ على الأسطورة الراحل محمد علي كلاي الذي كان بطلا للعالم في ذلك الوقت.واستعاد محمد علي كلاي لقب بطولة العالم في ذلك العام، بعد فوزه في مواجهته الأخرى أمام «سبينكس»، الذي أنهى مسيرته في عام 1995.