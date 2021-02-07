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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تداول 27 سفينة للحاويات والبضائع العامة بميناء دمياط خلال 24 ساعة

الأحد 07/فبراير/2021 - 10:05 ص
ميناء
ميناء
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ذكرت هيئة ميناء دمياط، أنه تم تداول 27 سفينة للحاويات والبضائع العامة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضح المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، أن حركة الصادر من البضائع العامة، بلغت «51800 طن تشمل 17750 طن فوسفات، و15100 طن يوريا و2400 طن خميرة مولاس و16550 طن رمل»، وبلغت حركة الوارد من البضائع العامة «50388 طنًا تشمل 15500 طن ذرة و17356 طن قمح، و9000 طن خردة، و1100 طن خشب زان، و1827 طن أبلاكاش، و1759 طن صودا و1032 طن هيدروكسيد الصوديوم، و1933 طن سلك حديدي و3747 رأس ماشية (عجول تسمين) بإجمالي وزن 881 طنًا».

كما بلغ إجمالى حركة الصادر من الحاويات 1221 حاوية مكافئة، تشمل خضراوات «خرشوف وفاصوليا وبطاطس وبصل أخضر»، وحاصلات زراعية «كراوية وزعتر وكتان وبردقوش وأعشاب»، وفواكه «برتقال وفراولة ويوسفي»، يتم تصديرها إلى كل من الإمارات وألمانيا وأوكرانيا وإنجلترا وهولندا وسلوفينيا وسنغافورة والصين وكرواتيا وباكستان وإسبانيا، بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 298 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الترانزيت 1869 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء إلى 61820 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 44978 طنًا.

وغادر قطاران بحمولة إجمالية 2478 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا، و1 قطار مكون من 25 عربة بعد أن فرغ 25 حاوية 40 قدما قادما من الإسكندرية، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 3686 شاحنة.

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