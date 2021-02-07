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الأحد 07 فبراير 2021 الموافق 25 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

الداخلية تكشف حقيقة فيديو «خطف الأطفال في كرداسة»

الأحد 07/فبراير/2021 - 10:04 ص
خطف الأطفال
خطف الأطفال
مريم جبل وعمرو المزيدي
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كشفت وزارة الداخلية، حقيقة مقطع فيديو تم تداوله على موقع التواصل الإجتماعى «فيس بوك» لأحد الأشخاص يدعى خلاله بخطف الأطفال لصالح شخص آخر.

وقالت الداخلية في بيان صادر صباح اليوم الأحد: «فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم تداوله على موقع التواصل الإجتماعى» فيس بوك«متضمنًا مقطع فيديو يظهر خلاله أحد الأشخاص يدعى قيامه بخطف الأطفال لصالح شخص آخر مقيم بدائرة مركز شرطة كرداسة بالجيزة»

وأضافت: «بالفحص تبين أنه تبلغ لقسم شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة من أحد المواطنين وبصحبته آخر (الشخص المعنى بمقطع الفيديو» 14 سنة، مصاب بكدمات بالوجه، حيث قرر الأول أنه أثناء سير كريمته البالغة من العمر 10 سنوات بمحيط سكنها قام الثانى بمضايقتها ومحاولة إمساك يدها، فاستغاثت بالأهالي وتمكنوا من ضبطه والتعدى عليه بالضرب محدثين إصابته، بمواجهة الثانى- والذى يظهر عليه علامات التأخر العقلى- أقر بإرتكابه الواقعة بقصد المزاح وعلل مابه من إصابات نتيجة تعدى الأهالى عليه.. تحرر عن ذلك المحضر اللازم وبالعرض على النيابة العامة قررت إخلاء سبيل المشكو في حقه عقب تنازل المبلغ عن شكواه».

وتابعت: «باستكمال فحص مقطع الفيديو، تبين تعرض المتهم للتعدى من الأهالى أثناء ضبطه واعترافه بادعاءات الخطف خشية من بطش الأهالى المتواجدين آنذاك.. وبالنسبة للشخص الذي ادعى أنه يقوم بخطف الأطفال لصالحه تبين أنه شريك لشقيقه بأحد المطاعم وبسؤاله نفى ما جاء بمقطع الفيديو، وبسؤال شقيق المتهم قرر أن المذكور يعانى من تأخر عقلى ودائم ترك المنزل والغياب عنه لفترات وأن ادعاءه بما جاء بمقطع الفيديو يأتى خوفًا من بطش الأهالى، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية».

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