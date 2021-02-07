المملكة المتحدة تختار 3 شركات محلية لإجراء اختبارات كورونا

ذكرت صحيفة "فاينانشيال تايمز" أن حكومة المملكة المتحدة اختارت ثلاث شركات محلية لإجراء اختبارات للكشف السريع عن فيروس كورونا، المسبب لمرض كوفيد19-، لتقليص الاعتماد على المنتجين الأجانب والاستعداد لحالات تفش للمرض في المستقبل، طبقا لما ذكرته وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأحد.واختارت وزارة الصحة شركات "اوميجا دياجنوستيكس" و"شورسكرين" و"جلوبال أكسيس دياجنوستيكس" المدرجة في لندن، طبقا لما ذكرته الصحيفة نقلا عن شخصين، لم يتم الكشف عن هويتهما، اطلعا على القرار.وستنتج الشركات مليوني جهاز لاختبار المناعة أسبوعيا للبلاد، حسب التقرير.وأضافت وزارة الصحة أن استراتيجيتها الخاصة بالشراء تضمن أن المملكة المتحدة لديها إمدادات للاختبار الحالي للأعراض والبرنامج الموسع للفحص بدون أعراض، حسب الصحيفة.وامتنعت الشركات عن التعليق على تقرير الصحيفة بشأن التعاقدات مع الحكومة.