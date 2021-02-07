وزير القوى العاملة يزور بورسعيد اليوم

يزور محمد سعفان، وزير القوى العاملة، محافظة بورسعيد، اليوم الأحد، لتوزيع عدد من شهادات التدريب والتأهيل، فضلا عن تسليم وثائق تأمين للعمالة غير المنتظمة ولصيادي المحافظة، بمسرح المركز الثقافي في حي الشرق ببورسعيد، ضمن مبادرة "صيادي مصر".يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي، بدعم صغار الصيادين الذين يصل عددهم إلى 50 ألفًا على مستوى الجمهورية.وسيستقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، وزير القوى العاملة، فور وصوله لديوان عام المحافظة لعقد اجتماع مغلق بينهما لمناقشة عدد من القضايا والملفات العمالية وجهود توفير فرص تدريبية ووظائف للشباب، قبل أن يتوجها إلى المركز الثقافي لتوزيع شهادات التدريب ووثائق التأمين.ومن المنتظر أن يزور وزير القوى العاملة المنطقة الصناعية جنوب بورسعيد لتفقد عدد من المصانع، والإطلاع على حجم العمالة بها، وما يجرى تقديمه للعمال من حقوق وخدمات، والتعرف على مطالبهم خلال المرحلة المقبلة.