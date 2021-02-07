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الأحد 07 فبراير 2021 الموافق 25 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تجديد حبس تاجري مخدرات ضبطابـ007 «طربة حشيش» في الإسكندرية

الأحد 07/فبراير/2021 - 10:04 ص
حشيش
حشيش
الإسكندرية - مصطفى فتحي:
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قررت محكمة جنح العامرية أول بالإسكندرية، تجديد حبس عاطلين 15 يوما على ذمة التحقيقات، بعد اتهامهما بحيازة 720 طربة لمخدر الحشيش وزنت 102 كيلو جرام وكمية من مخدر الهيروين، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ علي المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الكيماوي للفحص.

تلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، بورود معلومات سرية تفيد بقيام عاطلان بمزاولة نشاطهما الإجرامي بالاتجار في المخدرات بدائرة قسم شرطة العامرية أول.

عقب تقنين الإجراءات تم عمل كمين وألقي القبض علي المتهمين مقيم أحدهم بدائرة قسم شرطة أول العامرية، والآخر بمحافظة أسيوط، لأحدهما معلومات جنائية وذلك حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة أول العامرية بالإسكندرية.

بتفتيشهما عثر على 720 طربة لمخدر الحشيش وزنت 102 كيلو، وكيلو جرام كمية من مخدر الهيروين ومبالغ مالية، و2 هاتف محمول - ميزان، بحوزتهما، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالي 6.900.000 وتم لتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.

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