التعليم: اليوم آخر موعد لتقديم أوراق المعلمين المتقدمين

تنتهي اليوم الأحد، 7 فبراير الجارى، وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، من المدة المحددة لاستلام الأوراق والوثائق والمستندات المطلوبة من المعلمين المتقدمين للمنح الدراسية فى اليابان والتى تم الإعلان عنها الفترة الماضية.وكانت الوزارة حددت الأوراق المطلوبة، وهي 6 صور شخصية حديثة، ويكتب الاسم والجنسية على خلفية الصور، بالإضافة إلى تجهيز شهادة أو بيان الدرجات يوضح درجات كل سنة أكاديمية من جامعة التخرج، وكذلك المؤهلات والشهادات الأخرى الحاصل عليها المتقدم على أن تكون معتمدة أو مختومة.كما يجب تجهيز خطاب توصية من رئيس جهة العمل التي يعمل بها المتقدم على أن يكون معتمد ومختوم، وخطاب من جهة العمل يفيد الوظيفة التي يشغلها المتقدم ومكان عمله الحالي على أن يكون معتمد ومختوم.