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الأحد 07 فبراير 2021 الموافق 25 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

رفع مخلفات نظافة وتجريد الأرصفة في أحياء سفاجا بالبحر الأحمر

الأحد 07/فبراير/2021 - 09:49 ص
رفع مخلفات نظافة
رفع مخلفات نظافة
علي عواد
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تابعت هدى المغربي، رئيس مدينة سفاجا بالبحر الأحمر، اليوم الأحد، حملات إدارة النظافة بعدة أماكن بمدينة سفاجا في إطار خطة المدينة للنظافة والتجميل ورفع كفاءة الشوارع الرئيسية والفرعية لخلق بيئة نظيفة للمواطنين والتأكيد على الواجهة الحضارية المميزة للمدينة.

وأكدت رئيس مدينة سفاجا، إنه تم القيام بأعمال النظافة العامة ورفع المخلفات وأعمال الكنس والتجريد ورفع الأتربة وتنظيف الحدائق وأحواض الزهور بمنطفه كيلو 3 وخلف مكتبة الطفل وشارع بلوكات النيابه وأمام الميناء ورفع مخلفات صلبة وشجرية وأعمال الكنس والتجريد أسفل الأرصفة بخلاف رفع المخلفات العادية من خوارج المنازل والمحلات والمنشآت الحكومية وتفريغ عدد 400 صندوق بصفة دورية والعمل مستمر بجميع المناطق بالمدينة.

وشددت رئيس المدينة على استخدام سيارات ومعدات وحدة  النظافة والتجميل ومنها سيارات الكنس الآلي وشفط الأتربة وقلابات رفع القمامة والمخلفات وسيارات كنس ورش الشوارع بصفة مستمرة لرفع كفاءة شوارع المدينة ورفع مستوى النظافة بالشوارع الرئيسية والحيوية ورفع كافة أنواع التراكمات والأتربة والمخلفات وتجريد أسفل الأرصفة بالشوارع.

ووجهت المغربي مديري الإدارات بتقديم أعلى مستوى من الخدمات للمواطنين والعمل دائمًا على توفير بيئة حضارية نظيفة من خلال استمرار حملات النظافة والتجميل بمختلف شوارع المدينة مع تنفيذ حملات متابعة للمناطق التي تم رفع القمامة منها.

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