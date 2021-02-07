إصابة مشرف الطوارئ بمستشفي الإسماعيلية العام بـ«كورونا»

أصيب محمد عبد المنعم، مشرف طوارئ المستشفى العام وعناية الحميات بمحافظة الإسماعيلية، بفيروس كورونا المستجد.أوضحت المصادر الطبية، عزل مشرف الطواريء منزليًا، وتطبيق إجراءات العزل وفقا لضوابطوزارة الصحة، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والإحترازية مع المخالطين.وأضافت المصادر، أن مشرف طواريء بمستشفى الإسماعيلية العام ظهرت عليه بعض الأعراض، وتم تشخصيه أولا بالأشعة المقطعية، وبعد زيادة الأعراض تم إجراء مسحة وتأكدت إصابته بفيروس كورونا.