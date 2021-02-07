اليوم.. «الحجرف» يزور القاهرة ويلتقى الرئيس السيسى

يبدأ الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الدكتور نايف الحجرف، اليوم الأحد، زيارة رسمية إلى مصر، يلتقي خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي، ووزير الخارجية سامح شكري، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، كما سيلتقي الأمين العام برؤساء بعثات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.ووفقًا لما ذكرته الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي في بيان لها عبر صفحتها الرسمية بموقع "تويتر"، تمثل القاهرة المحطة الثالثة للأمين العام ضمن جولة شملت كلًا من الأردن والعراق في أعقاب مخرجات القمة الخليجية التي عُقدت في مدينة العُلا بالمملكة العربية السعودية في 5 يناير الماضي.وأكدت القمة على المواقف الثابتة لدول مجلس التعاون تجاه القضايا العربية ودعم الأمن والاستقرار في المنطقة.