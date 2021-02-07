الإكوادور.. انتخابات في أجواء من الاستقطاب بين اليمين واليسار

يتوجه الإكوادوريون اليوم الأحد، الى مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في انتخابات عامة يتنافس فيها اليمين واليسار على منصب رئيس البلاد، في أجواء يطغى عليها بشكل واضح غياب الرئيس السابق رافائيل كوريا الذي يعد من أهم الشخصيات الاشتراكية في أميركا اللاتينية والمدان بالفساد.وفي سياق الأزمة الاقتصادية التي تفاقمت بسبب الوباء، دعي 13،1 مليون ناخب إلى اختيار رئيس خلفا للينين مورينو الذي لا يتمتع بشعبية وتنتهي ولايته التي تمتد أربع سنوات في 24 مايو، ولم يترشح لولاية جديدة.وتظهر استطلاعات الرأي أن الاقتصادي اليساري أندريس أراوز والمحافظ غييرمو لاسو يتصدران قائمة المرشحين الذين يبلغ عددهم 16، بينما يحتل المدافع عن حقوق السكان الأصليين ياكو بيريز المركز الثالث لكن بفارق كبير عنهما.