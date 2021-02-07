كوريا الجنوبية تفتح المطاعم والمقاهى خارج العاصمة

تخفف كوريا الجنوبية القيود على المطاعم والمقاهي والصالات الرياضية في مناطق خارج العاصمة، اعتبارا من غد الإثنين، طبقا لما ذكرته شبكة "كيه.بي.إس.وورلد" الإذاعية الكورية الجنوبية اليوم الأحد.فقد أعلنت الحكومة أمس السبت، أنه سيتم تمديد الحد الزمني الحالي لفتح بعض الأنشطة التجارية خارج منطقة العاصمة من التاسعة حتى العاشرة مساء، لبعض المؤسسات.وسينطبق هذا الإجراء على حوالي 580 ألف منشأة، بما فيها المطاعم والمقاهي والمنشآت الرياضية الداخلية وصالات الكاريوكي.وستبقى سول ومناطقها المحيطة بإقليمي جيونجي وأنشيون في الإطار الزمني لإغلاق الأنشطة التجارية وهو التاسعة مساء.