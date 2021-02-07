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الأحد 07 فبراير 2021 الموافق 25 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

استطلاع: نصف الألمان يعارضون تخفيف الإغلاق لمواجهة كورونا

الأحد 07/فبراير/2021 - 09:40 ص
كورونا
كورونا
وكالات
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أظهر استطلاع حديث أن نصف المواطنين الألمان تقريبا يعارضون تخفيف إجراءات الإغلاق الساري حاليا من أجل الحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.

وجاء في الاستطلاع الذي أجراه معهد "يوجوف" لقياس مؤشرات الرأي، أن 37 بالمئة من المشاركين في الاستطلاع يؤيدون تمديد الإغلاق والقيود الحالية لما بعد 14 فبراير الجاري، بل ويؤيد 13 بالمئة من المشاركين في الاستطلاع تشديد الإغلاق.

وفي المقابل دعا 30 بالمئة ممن شملهم الاستطلاع تخفيف إجراءات الإغلاق، وأيد 13 بالمئة العودة التامة إلى الحياة الطبيعية، فيما أحجم 7 بالمئة من المشاركين في الاستطلاع عن التصريح بآرائهم.

ولكن هذا الاستطلاع يظهر أيضا أن قبول إجراءت مواجهة كورونا يتضاءل؛ ففي بداية شهر يناير الماضي -أي قبل التمديد الأخير للإغلاق المستمر حتى الآن إلى 14 فبراير الجاري- كان 65 بالمئة من الألمان يؤيدون الإبقاء على إجراءات التصدي لكورونا أو تشديدها.

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