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الأحد 07 فبراير 2021 الموافق 25 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

تايوان تعاقب «دويتشه بنك» في قضية مضاربة على العملة

الأحد 07/فبراير/2021 - 09:35 ص
دويتشه بنك
دويتشه بنك
وكالات
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قال بنك تايوان المركزي اليوم الأحد إنه حظر على دويتشه بنك تداول العقود الآجلة للدولار التايواني القابلة وغير القابلة للتسليم وعلق تداوله لمشتقات العملات الأجنبية لمدة عامين في إطار حملة على المضاربة.

الدولار التايواني عند أعلى مستوى في أكثر من 23 عاما مقابل نظيره الأمريكي مع ازدهار اقتصاد الجزيرة المعتمد على التجارة بفضل الطلب العالمي على منتجاتها التقنية مع لجوء الناس للعمل من
المنزل.

والبنك المركزي قلق على وجه الخصوص بشأن قضية يقول إن بنوكا أجنبية ساعدت فيها شركات حبوب على الدخول في مضاربات على العملة عبر عقود آجلة قابلة للتسليم، مما أثر على استقرار سوق الصرف
التايوانية.

كانت مصادر قالت لرويترز يوم الجمعة إن البنك المركزي أرسل خطابات بالعقوبات إلى دويتشه بنك وسيتي جروب وآي.إن.جي ومجموعة أستراليا ونيوزيلندا المصرفية المحدودة لضلوعها في الأمر.

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