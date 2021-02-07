بنجلاديش تطلق حملة التطعيم الوطنية ضد كورونا

بدأت بنجلاديش اليوم الأحد حملة لتطعيم السكان على مستوى البلاد ضد فيروس كورونا، حيث دعت السلطات الناس إلى تسجيل أسمائهم للحصول على اللقاح.وكان عدد من قضاة المحكمة العليا والسياسيين ووزراء الحكومة من بين أوائل من تلقوا اللقاح الذي طورته شركة أسترازينيكا البريطانية وجامعة أكسفورد.ويعمل أكثر من 2400 فريق للرعاية الصحية على إعطاء اللقاح في 1015 مرفقا صحيا في أنحاء بنجلاديش، وفقا لما أعلنه وزير الصحة زاهد مالك خلال تدشين الحملة في العاصمة دكا.وحث الوزير الناس على التسجيل. وقال مالك، في إشارة إلى الحملة التجريبية التي جرت الشهر الماضي بين العاملين في الخطوط الأمامية: "اللقاح آمن، وليس له تقريبا أي آثار جانبية، والذين تم تطعيمهم في وقت سابق يتمتعون بصحة جيدة".