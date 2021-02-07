إصابة سائق و3 أمناء شرطة فى انقلاب ميكروباص ببنى سويف

أصيب سائق وثلاثة أمناء شرطة، اليوم الأحد، فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوى الشرقى بنطاق بنى سويف وتم نقلهم إلى المستشفى.وتلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن بنى سويف، بلاغا يفيد بانقلاب سيارة ميكروباص على الصحراوى الشرقى أمام نفق بياض العرب بنطاق المحافظة مما أسفر عن إصابة 4 أشخاص.ودفع مرفق إسعاف بنى سويف بثلاث سيارات إسعاف إلى موقع البلاغ وتبين أن المصابين هم "أشرف.ج.ي" سائق 30 سنة، ومقيم القاهرة، مصابا باشتباه كسر بالساق اليمنى، و3 أمناء شرطة وهم "علاء.ر.ح" 36 سنة ومقيم تزمنت الشرقية، مصابا باشتباه كسر بالساق اليسرى، و"مجدى.ح.ف" 45 سنة، ومقيم اهناسيا مصابا باشتباه كسر بالساق اليسرى، و"عادل.ح.م" مقيم بقرية شاويش 48 سنة، مصابا باشتباه كسر بالساق اليسرى.تم نقل المصابين إلى قسم الاستقبال بمستشفى بنى سويف الجامعي لتلقى العلاج اللازم وإجراء كافة الإسعافات الأولية اللازمة.