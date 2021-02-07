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الأحد 07 فبراير 2021 الموافق 25 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

اكتشاف أصغر نوع معروف من الزواحف بمدغشقر

الأحد 07/فبراير/2021 - 09:21 ص
حرباء
حرباء
وكالات
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أعلن فريق من العلماء اكتشاف حرباء صُنّفت على أنها أصغر نوع معروف من الزواحف على الأرض، لكنه حذّر من أن القضاء المستمر على الغابات في شمال مدغشقر يهدد بقاءه.

وتحمل هذه الحرباء الفائقة الصغر لدرجة أن بالإمكان وضعها على أطراف الأصابع، اسم "بروكيسيا نانا"، ولها تكوين مشابه لذلك العائد إلى بقية السحالي الأكبر حجما في العالم.

وقال فرانك غلاو أمين قسم علم الزواحف في هيئة محفوظات علم الحيوان في ولاية بافاريا الألمانية لوكالة فرانس برس "اكتشفنا (هذا النوع من الحيوانات) في منطقة جبلية في شمال مدغشقر".

وأوضح أن بعثة مشتركة ضمت علماء من ألمانيا ومدغشقر اكتشفت الحيوانين، وهما ذكر وأنثى، العام 2012 لكنها لم تدرك أنهما بالغان إلا بعد فترة طويلة.

وأضاف "اكتشفنا أن جسم الأنثى فيه بيض، وأن الذكر لديه أعضاء تناسلية كبيرة، لذلك كان من الواضح أنهما بالغان".

وذكر غلاو وزملاؤه في مجلة "ساينتفيك ريبورتس" أن الأعضاء التناسلية لدى الذكر كبيرة بشكل استثنائي إذ تمثل ما يقرب من 20 في المئة من حجم الجسم.

ويبلغ طول جسم الذكر، وهو بحجم حبة فول سوداني، 13،5 ميليمترا، مع ذيل بطول تسعة ميليمترات.

في المقابل، يبلغ حجم جسم الأنثى 29 ميليمترًا من أنفها إلى طرف ذيلها.

وهذان الحيوانان الوحيدان اللذان عُثر عليهما من هذا النوع حتى اليوم.

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