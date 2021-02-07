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الأحد 07 فبراير 2021 الموافق 25 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

الإمارات تخصص مراكز التطعيم لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة

الأحد 07/فبراير/2021 - 09:20 ص
لقاح كورونا
لقاح كورونا
وكالات
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أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات، عن تخصيص كافة مراكز التطعيم ضد كورونا مؤقتا لاستقبال كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، وذلك حرصا على صحتهم مع ازدياد أعداد الإصابات في الأسابيع الماضية.

ونقلت وكالة أنباء الإمارات (وام) أمس السبت عن الوزارة أنه سيتم خلال الفترة من الأربعة إلى الستة أسابيع القادمة التركيز على تطعيم أكبر نسبة من هذه الفئات الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس.

وأوضحت الوزارة أنه خلال هذه الفترة يمكن لفئات المجتمع الأخرى تلقي اللقاح بعد حجز موعد مسبق في مراكز التطعيم المتوفرة في الدولة.

وناشدت الوزارة أهالي كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة حثهم على التطعيم للحفاظ على صحتهم وسلامتهم.

وكانت الإمارات أعلنت في يناير الماضي عن تضمين جميع المواطنين والمقيمين ابتداء من سن 16 عاما للفئات المؤهلة للحصول على لقاح ضد كورونا.

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