«التعاون الإسلامي» تُدين إطلاق «الحوثيين» طائرة مفخخة تجاه السعودية

أدان أمين عام منظمة التعاون الإسلامي، إطلاق الحوثيين طائرة مفخخة تجاه السعودية، اليوم الأحد.يأتي هذا فيما قال التحالف العسكري الذي تقوده السعودية في اليمن، إنه اعترض ودمر طائرة مسيرة مفخخة، اليوم الأحد، أطلقتها جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران باتجاه جنوب السعودية.وحسبما أفادت وكالة أنباء «واس»، قال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العميد الركن تركي المالكي، في بيان نشرته وسائل الإعلام الرسمية السعودية، إن الطائرة المسيرة أطلقها الحوثيون «بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية».