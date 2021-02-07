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الأحد 07 فبراير 2021 الموافق 25 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

1346 إصابة جديدة بكورونا في باكستان

الأحد 07/فبراير/2021 - 09:10 ص
كورونا
كورونا
وكالات
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أعلنت باكستان اليوم الأحد عن تسجيل 53 حالة وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الأخيرة، لترتفع حصيلة الوفيات في أنحاء البلاد جراء الفيروس إلى 11 ألفا و967 حالة اليوم.

وأعلن المركز الوطني للقيادة والعمليات في أحدث إحصاء له لعدد المصابين، تسجيل 1346 إصابة جديدة بالفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية، لترتفع حصيلة المصابين في البلاد إلى 554 ألفا و474 حالة، حسبما ذكرت صحيفة "ذا نيشن"الباكستانية اليوم.

ومازال إقليم السند الأكثر تضررا من الجائحة.

وأجرت باكستان حتى الآن ثمانية ملايين و192 ألفا و720 اختبارا للكشف عن الفيروس، و36 ألفا و954 في الساعات الـ24 الماضية.

وتعافى 510 آلاف و242 شخصا في أنحاء البلاد، فيما لا يزال 1847 مريضا في حالة حرجة.

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