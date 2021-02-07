429 إصابة جديدة بكورونا في طوكيو

أعلنت حكومة العاصمة اليابانية طوكيو، تسجيل 429 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه"، اليوم الأحد - أن الحصيلة اليومية هبطت اليوم تحت حاجز الخمسمائة حالة للمرة الأولى منذ بداية فبراير الجاري، كما تظل أدنى من حاجز الألف حالة لليوم العاشر على التوالي.وتقول السلطات إن عدد الحالات الحرجة الحالية يبلغ 111 حالة، ويبلغ إجمالي الحالات المسجلة في طوكيو منذ بداية الأزمة وحتى الآن 103 آلاف و845 حالة.