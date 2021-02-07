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الأحد 07 فبراير 2021 الموافق 25 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الصين تدعو للتعاون مع أوروبا للحفاظ على التنمية الخضراء

الأحد 07/فبراير/2021 - 09:08 ص
لي كه تشيانغ
لي كه تشيانغ
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دعا رئيس مجلس الدولة الصيني (مجلس الوزراء) لي كه تشيانغ إلى التعاون بشأن الحفاظ على التعددية، ولقاحات (كوفيد- 19)، والتنمية الخضراء بين الصين وأوروبا.

جاء ذلك في كلمة ألقاها تشيانغ خلال مشاركته في حوار افتراضي رفيع المستوى مع قادة أعمال أوروبيين عبر الفيديو، وفقا للمركز الإعلامي لمجلس الدولة الصيني اليوم، حيث أدار الحوار بيتر ماندلسون مفوض التجارة الأوروبي سابقا، بمشاركة قادة أعمال يمثلون ما يقرب من 30 شركة أوروبية رائدة.

وقال تشيانغ إن الصين ستحافظ على التزامها بالانفتاح والعمل لدعم تحرير وتيسير التجارة والاستثمار، داعيا جميع الأطراف إلى التقاء بعضها البعض في منتصف الطريق، والاشتراك في حماية التوافقات الدولية مثل التعددية، واتباع النظام التجاري التعددي القائم على القواعد ومبدأ المنافسة العادلة.

وأضاف أن استكمال مفاوضات اتفاقية الاستثمار بين الصين والاتحاد الأوروبي، أظهر الجهود المشتركة التي قام بها الجانبان لدعم القواعد الدولية، والتطلع المشترك لدفع التعاون الاقتصادي والتجاري إلى مستوى أعلى، مشيرا إلى أن التعاون الناجح بين الشركات الأوروبية والصينية بشأن إنتاج اللقاحات المضادة لمرض (كوفيد- 19) يؤكد مرة أخرى أن الحفاظ على أن استقرار سلاسل الصناعة والإمداد العالمية، له أهمية رئيسية لاستئناف العمل والإنتاج في جميع الدول، وحماية صحة ورفاه البشرية.

ولفت تشيانغ إلى أن "الصين ستواصل تعزيز التعاون مع جميع الأطراف في البحث والتطوير بشأن اللقاحات والأدوية، لحماية صحة وسلامة الشعوب بشكل أفضل".

وبشأن مواجهة التغير المناخي، قال تشيانغ إن الصين، باعتبارها دولة مصنعة رئيسية، ملتزمة باستخدام المخزون الحالي من الموارد ومصرة على تعزيز التحول إلى الطاقة منخفضة الكربون والتحول الأخضر للاقتصاد والمجتمع، في إطار عملية تعزيز التنمية عالية الجودة.

وأشار تشيانغ إلى آفاق التعاون الواسعة بين الصين وأوروبا في التنمية الخضراء والاقتصاد الرقمي والتصنيع الذكي، معربا عن أمله في انفتاح الجانب الأوروبي بشكل أكبر على الصين في شتى المجالات، من بينها تكنولوجيا الطاقة النظيفة.

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