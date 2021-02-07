مقتل وإصابة 8 بانفجارين منفصلين شرق أفغانستان

أعلن مسئولون محليون في أفغانستان، عن مقتل شرطي وإصابة سبعة أشخاص آخرين بينهم ثلاثة مدنيين في انفجارين منفصلين في إقليم "ننجرهار" الواقع شرق البلاد.وقال المسئولون- حسبما نقلت قناة "طلوع" الأفغانية، اليوم الأحد- إن الحادث الأول وقع عندما استهدف هجوم بسيارة مفخخة مركزا للشرطة في منطقة "خوجياني" في إقليم "ننجرهار" حوالي الساعة الخامسة صباحا بالتوقيت المحلي للبلاد مما أسفر عن مقتل شرطي وإصابة إثنين آخرين.وأضاف المسئولون أن الحادث الثاني وقع عندما انفجرت قنبلة مزروعة على جانب الطريق وقت مرور سيارة تابعة للشرطة في مدينة "جلال آباد" مما أسفر عن إصابة شرطيين.من جانبها، أفادت مصادر بإصابة ثلاثة مدنيين أيضا في أحد الانفجارين.ولم تعلن أي جهة أو جماعة بما في ذلك حركة "طالبان" عن مسئوليتها عن هذين الحادثين حتى الآن.