57 وفاة و2438 إصابة جديدة بـ«كورونا» في بلجيكا

سجلت بلجيكا 2438 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و57 وفاة، خلال الـ 24 ساعة الماضية.وأشار معهد الصحة العام في بلجيكا (سيانسانو) - حسبما ذكرت قناة «آر تي بي إف» الإخبارية البلجيكية، اليوم الأحد - إلى أنه توجد 1.649 حالة حاليا بالمستشفيات وتم نقل 291 مريضا إلى العناية المركزة.يذكر أنه منذ بداية ظهور الوباء في بلجيكا، تم إصابة 723.870حالة، بينما توفي 21.352، كما تلقى نحو 326.400شخص في بلجيكا الجرعة الأولى من اللقاح.