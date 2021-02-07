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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الرى: خطة لبناء قدرات العاملين المنتقلين للعاصمة الإدارية

الأحد 07/فبراير/2021 - 09:05 ص
عبد العاطي
عبد العاطي
وائل القمحاوى
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عقد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا مع القيادات التنفيذية بالوزارة، لمتابعة الإجراءات الخاصة بالاستعداد للإنتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، سواء من حيث رفع القدرات البشرية للعاملين المنتقلين أو التجهيزات اللوجستية المطلوبة للعمل بالعاصمة الإدارية.

وصرح الدكتور عبد العاطى أن تأهيل العاملين المنتقلين للعاصمة الإدارية الجديدة يأتي في مقدمة أولويات الوزارة، وأنه جارى تنفيذ برامج تدريبية مكثفة وورش عمل متعددة للمستويات الوظيفية المختلفة بالوزارة، مع الأخذ فى الاعتبار الاحتياجات التدريبية والمواقع الوظيفية للمتدربين، بالإضافة للمشاركة في البرامج التدريبية التى يتم تنظيمها للعاملين المنتقلين للعاصمة الإدارية.

واستعرض الدكتور عبد العاطى أثناء الاجتماع الإجراءات الخاصة بالتحول الرقمى مثل التطبيقات التى تم إنشاؤها بمعرفة مهندسى الوزارة لتسهيل متابعة العمل لدى متخذى القرار مثل تطبيقات "متابعة مشاريع الخطة الاستثمارية، حصر موجودات المخازن، متابعة الشكاوى وطلبات النواب الخاصة بالوزارة، حصر التعديات على نهر النيل، حصر زمامات الرى الحديث،... وغيرها".

الجدير بالذكر أنه قد سبق تشكيل وحدة مركزية مسؤولة عن التحول الرقمى بالوزارة، وتصميم برنامج لميكنة الأعمال، والحصر المبدئى للوثائق المطلوب رقمنتها وذلك وفقًا لإرشادات وزارة الاتصالات، وتصميم قاعدة بيانات الأفلام الميكروفيلمية، بالتنسيق بين مركز المعلومات الرئيسى بالوزارة وكافة قطاعات وهيئات الوزارة.

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